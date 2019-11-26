محكمة القرم تغرم جندييْن بمبلغ 31 مليون روبل لإطلاقهما صاروخين بالخطأ

لبت محكمة القرم العسكرية جزئيا دعوى قضائية رفعتها وزارة الدفاع الروسية على الجندييْن الروسييْن، نيقولاي زفيريف وأليكسي تشيبانوف، وألزمتهما بدفع مبلغ 31 مليون روبل.

وذلك لقاء إطلاقهما لصاروخيْن تدريبييْن من غير قصد أثناء مناورات أجريت في القرم في أكتوبر عام 2017.

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وكان المبلغ الذي طالبت الوزارة بتعويضه أولا 46.5 مليون روبل ( نحو 700 ألف دولار). لكن المحكمة أخذت بعين الاعتبار أمورا مخففة وبالدرجة الأولى عدم وجود نية في جنحة ارتكباها. لذلك ألزمت الجندي، زفيريف بدفع 15 مليون روبل، كما ألزمت الجندي، تشيبانوف بدفع 16 مليون روبل.

ووقع الحادث يوم 1 أكتوبر عام 2017 في مطار مدينة ساكي بالقرم حيث دُمر الصاروخان ومجمع "الوكا" التدريبي نتيجة مخالفة الجندييْن لقواعد صيانة السلاح.

يذكر أن صاروخ " خا – 29 تي دي" الذي أطلقه الجنديان نتيجة مخالفة قواعد صيانة السلاح هو صاروخ جو – أرض قصير المدى لتدمير المنشآت المحصنة مثل الجسور ومدرجات المطارات الخرسانية والسفن المتوسطة والغواصات.

المصدر: نوفوستي