تباع غواصة "سكوربيون" (العقرب) سوفيتية الصنع من مشروع "فوكستروت" لشخص مجهول. وذلك بعد أن استخدمت كملهى في كورنيش مدينة لونغ- بيتش الأمريكية لمدة 17 عاما.

وقالت صحيفة Times Los Angeles إن من المقرر سحب الغواصة من الكورنيش في مايو المقبل. وأكد صاحبها عقد صفقة بيع الغواصة في أقرب وقت، لكنه رفض ذكر اسم صاحبها الجديد.

وأوضح أن بيع الغواصة يعد جزءا من إجراءت تسوية المحاكمة القضائية عام 2016.

يذكر أن الغواصة الروسية أغلقت أمام السياح عام 2015 لتقادمها. ورفع صاحبها عام 2016 على الجهة التي تستأجر الغواصة دعوى قضائية بتهمة سوء استخدامها مطالبا بتعويض قدره 10 ملايين دولار. أما مستأجرها فأعلن أنه يعتزم تحويل مكان مرابطة الغواصة إلى مدينة ألعاب.

وحسب موسوعة أسطول الغواصات الروسية فإن غواصة "سكوربيون" (العقرب) دخلت عام 1971 حوزة أسطول المحيط الهادئ السوفيتي. واشترتها عام 1994 شركة أسترالية باعتها فيما بعد لشركة أمريكية نصبتها في الكورنيش لتصبح أحد معالم مدينة لونغ- بيتش.

المصدر: نوفوستي