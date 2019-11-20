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أمريكي يقتل زوجته ويستمر في مراسلة ذويها نيابة عنها

متفرقات

أمريكي يقتل زوجته ويستمر في مراسلة ذويها نيابة عنها
Bethel Park Police Department
هايمه راي فادن
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قام رجل من ولاية بنسلفانيا الأمريكية بخنق زوجته السابقة وترك جثتها مرمية في الصحراء.

وتشتبه الشرطة الأمريكية، بأن جون ماتيو تشابمن، البالغ من العمر 39 عاما قتل زوجته السابقة، هايمه راي فادن. 

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واعترف الرجل بأنه اقترح على زوجته السابقة قضاء عطلة أسبوعية في لاس فيغاس. وربط يديها في الطريق ليتركها في صحراء ولاية نيفادا ولم يرها أحد بعد ذلك.

وعلى الرغم من اختفاء المرأة فإن ذويها كانوا على مدى شهرين مقتنعين بأنها على قيد الحياة وتواصلوا معها على شبكات التواصل الاجتماعي حيث تراسل معهم قاتلها نيابة عنها.

وقالت صحيفة Mirror إن الشرطة وجهت إلى الرجل تهمة  اختطاف البشر والاستخدام غير الشرعي لحساب غيره على شبكة التواصل الاجتماعي وذلك قبل إثبات ضلوعه في قضية القتل الجنائية.

 واستطاع رجال الشرطة أولا التعرف على هوية الجثة التي عثروا عليها في الصحراء.

المصدر: لايف

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