أرجنتينية تدعي أنها حبلى لتهريب كمية من المخدرات

ادعت أرجنتينية أنها حامل وحاولت تهريب 4 كيلوغرامات من المخدرات في "بطنها".

تمكن رجال الجمارك الأرجنتينيون من كشف تلك الخدعة السرية وإلقاء القبض على منفذيها نتيجة خطأ ارتكبه شريك المهربة الذي حاول تهريب كيسيْن بلاستيكييْن صغيرين للماريجوانا واحتجزتهما الشرطة معا.

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ونشرت وزيرة الأمن الأرجنتينية، باتريسيا بولريتش، صورة فوتوغرافية للمهربة، وقالت إنها قيّمت عاليا خيالها الخصب. وبحسب الوزيرة فإن المرأة حاولت تهريب بضعة كيلوغرامات من المخدرات أخبأتها في بطنها الاصطناعية.

وقالت صحيفة "Lad Bible" الأرجنتينية إن المرأة صنعت كرة من معجون النشاء وضعت فيها 15 كيسا للماريجوانا بوزن 4.1 كيلوغرام.

وتم ضبط المهربين معا قرب الحدود الأرجنتينية مع تشيلي. فعلى ما يبدو أنهما اعتزما تهريب المخدرات من مدينة مندوزا إلى سانتا كروز، ثم إلى بوليفيا، عن طريق منطقة باتاغونيا.

المصدر: لايف