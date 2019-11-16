الصبار يشكل خطورة على ربات البيوت

الاستغناء عن تزيين المنزل أو الشقة بالصبار هي نصيحة رئيسية قدمتها لربات المنازل فنانة الزهور ومدير عام شركة "فلوريست.رو" الروسية، سيرافيما أوغيينكو.

وقالت في مقابلة صحفية أجرتها معها إذاعة "سبوتنيك" الروسية إن الصبار يشكل خطورة على راحة وهدوء الحياة العائلية. وأضافت أن الصبار هو نوع من نباتات المكتب بزعم أنه يجلب التوفيق في الأعمال.

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أما غرفة النوم فيجب الاستغناء تماما عن وضع الصبار فيها لا سيما أنه ذات أشواك نافرة.

ومضت قائلة" إذا أردت وضع الصبار في المكتب فإن طاولة جهاز الكمبيوتر هي أفضل مكان له كونه يمتص الأشعة السلبية".

بينما هناك نبات مفيد آخر يساعد في انتعاش الحياة في المنزل وهو الغرنوقي (Geranium) الذي ينقي الهواء من غاز ثاني أكسيد الكربون الضار. لكن شجرة النقود crassula، حسب فنانة الزهور، تعتبر أنفع نبات لتزيين البيت. ويفضل وضع تلك الشجرة في المطبخ كي "تدر" أموالا يمكن أن تشتري بها الأكل.

المصدر: نوفوستي