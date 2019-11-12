رجل يدفن حيا في الهند

لم يلاحظ العمال القائمون بإنشاء جسر في مدينة كويمباتور في ولاية تميلناد الهندية رجلا نائما بين الحجارة فطمروه بالرمل.

وقالت صحيفة The New Indian Express الهندية إن الحادثة وقعت في 7 نوفمبر الجاري بعد أن نقلت أطنان من الرمل إلى منطقة قريبة من الجسر حديث الإنشاء حيث اعتزمت البلدية زراعة النباتات.

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وعثر على الرجل مدفونا بالرمل بعد يومين عندما بدأت الجرارات في تسوية الأرض.

ووجد العمال بالقرب من الرجل البالغ من العمر 40 عاما زجاجات فارغة من الخمر. ولم يستطع رجال الشرطة التعرف على هويته.

ولا تستبعد الشرطة تناول الرجل مشروبات كحولية في المكان قبل أن يغفو. وهناك فرضية أخرى تفيد بأن مجهولين قتلوه ثم أخفوا جثته في الرمل تحت الجسر.

المصدر: لايف