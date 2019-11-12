تعرضت سيدة فرنسية (58 عاما) لحادث مأساوي أودى بحياتها حينما كانت تطبخ في منزلها، مرتدية وشاحا.

إقرأ المزيد

وقع الحادث بوجود ابنها المراهق (15 عاما) يوم الأحد الماضي، حينما كانت السيدة تستخدم الخلاّط الكهربائي (لم يذكر المصدر نوعه أو طرازه)، في صنع كعكة لابنها، وسحب الخلاط أثناء فتحه وشاح المرأة فالتف حول رقبتها وخنقها.

حينما اتصل المراهق بالإسعاف نصحوه بنزع الخلاّط من الكهرباء، وقصّ الوشاح. حينما وصلت فرقة الإسعاف كانت المرأة قد قضت نحبها، ولم تجد أي محاولة لإنقاذها.

وصرحت السلطات أنه سيجري تشريح الجثة على أي حال، لمعرفة سبب الوفاة.

المصدر: لينتا. رو