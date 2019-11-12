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مراسلنا: قتلى وجرحى خلال احتجاجات على دخول دورية تركية قرية عليشار شرق رأس العين السورية

وشاح يقتل امرأة في المطبخ

متفرقات

وشاح يقتل امرأة في المطبخ
Globallookpress Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com
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تعرضت سيدة فرنسية (58 عاما) لحادث مأساوي أودى بحياتها حينما كانت تطبخ في منزلها، مرتدية وشاحا.

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وقع الحادث بوجود ابنها المراهق (15 عاما) يوم الأحد الماضي، حينما كانت السيدة تستخدم الخلاّط الكهربائي (لم يذكر المصدر نوعه أو طرازه)، في صنع كعكة لابنها، وسحب الخلاط أثناء فتحه وشاح المرأة فالتف حول رقبتها وخنقها.

حينما اتصل المراهق بالإسعاف نصحوه بنزع الخلاّط من الكهرباء، وقصّ الوشاح. حينما وصلت فرقة الإسعاف كانت المرأة قد قضت نحبها، ولم تجد أي محاولة لإنقاذها.

وصرحت السلطات أنه سيجري تشريح الجثة على أي حال، لمعرفة سبب الوفاة.

المصدر: لينتا. رو

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