كشفت آخر الدراسات والإحصاءات، أن صناعة الساعات الفاخرة، ستشهد نموا هائلا خلال الفترة ما بين 2019-2025.

وكشف مسح لسوق الساعات الفاخرة لعام 2019 من قبل شركة Market Research Place للأبحاث والبيانات، أن أسعار الساعات من الماركات المشهورة، ستشهد زيادة نوعية، وأن هذه السوق ستزدهر في السنوات القليلة القادمة.

وقال تقرير نشرته مؤسسة، grand viewre search، إن قيمة سوق الساعات الفاخرة العالمية بلغت 6.9 مليارات دولار أمريكي في عام 2018.

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وبينت مقارنة، تم خلالها استخدام معطيات موقع PriceSpy البريطاني المتخصص في المقارنة بين أسعار مختلف المنتجات في العالم، أن سعر ساعة Rolex Day-Date الألماسية ارتفع من 24950 جنيها أسترلينيا إلى أكثر من 37995 جنيها أسترلينيا.

أما ساعة Rolex Cosmograph Daytona الألماسية، فقد ارتفع سعرها بشكل واضح في 2017 كان أكثر من 43 ألف جنيه إسترليني، أما في العام الذي تلاه فوصل إلى 89995 جنيها إسترلينيا، أي أكثر من الضعف.

وارتفع سعر ساعة Rolex Yacht-Master II، من 26290 جنيها إسترلينيا إلى 31800 جنيه إسترليني.

المصدر: alqabas