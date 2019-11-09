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حيل بسيطة لتصحيح أخطاء يومية شائعة نرتكبها دون إدراك!

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حيل بسيطة لتصحيح أخطاء يومية شائعة نرتكبها دون إدراك!
Gettyimages.ru stockvisual
صورة تعبيرية
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يرتكب معظم الناس الكثير من الأخطاء الشائعة الصغيرة في حياتهم اليومية دون إدراكهم لذلك، ولكن تقريرا جديدا يكشف عن إمكانية تصحيحها ووضعها في نصابها الصحيح.

- حظر زر الغفوة في المنبه

حيل بسيطة لتصحيح أخطاء يومية شائعة نرتكبها دون إدراك!
Gettyimages.ru

تقول هولي هاوسبي، خبيرة النوم في مركز Sealy  بالمملكة المتحدة: "عند تفعيل زر الغفوة، نجهز أجسادنا لدورة نوم أخرى تتوقف بعد ذلك بسرعة، ما يجعلنا نشعر بالإرهاق لبقية اليوم".

- عدم استخدام غسول الفم مباشرة بعد تنظيف الأسنان

يحذر الدكتور مارك بوذا، مدير MyClinique Dental، من استعمال غسول الفم مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، لأن ذلك يزيل أثر الفلورايد الواقي الموجود في معجون الأسنان.

حيل بسيطة لتصحيح أخطاء يومية شائعة نرتكبها دون إدراك!
Gettyimages.ru

- الحد من المشاركات الاجتماعية على مواقع الإنترنت

يقول كبير علماء شركة أمن الإنترنت، McAfee، راج ساماني: "كن حذرا فيما تنشره وقم بزيادة إعدادات الخصوصية لضمان مشاركة منشوراتك وصورك مع أشخاص تعرفهم وتثق بهم فقط".

- تجنب شبكة Wi-Fi العامة

حيل بسيطة لتصحيح أخطاء يومية شائعة نرتكبها دون إدراك!
Gettyimages.ru

تتيح النقاط الساخنة المزيفة لشبكة Wi-Fi للمجرمين الإلكترونيين التنصت على المستخدمين، وسرقة كلمات المرور والتفاصيل المصرفية عنهم.

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- عدم وضع الحقيبة عن الأرض

يوجد عدد كبير من الجراثيم الموجودة على أرضية مرحاض عام، مقارنة بالكمية الموجودة على مقعد المرحاض نفسه، لذلك يجب تعليقها وتنظيفها بانتظام باستخدام مناديل معقمة.

- اختيار كلمات مرور صعبة

قامت شركة إدارة كلمات المرور، Dashlane، بتحليل أكثر من 61 مليون كلمة مرور. واكتشفت أن الكثير من المستخدمين يستخدمون كلمات واضحة وسهلة، ما يسهّل مهمة القرصنة على المتطفلين.

- غادر مكتبك وقت الغداء

بصرف النظر عن الفوائد الواضحة المتمثلة في أخذ استراحة من الجلوس المتواصل، يحتاج دماغنا إلى وقت للتجدد، بعيدا عن جو مكاتب العمل.

حيل بسيطة لتصحيح أخطاء يومية شائعة نرتكبها دون إدراك!
Gettyimages.ru

- ممارسة الرياضة بصورة صحيحة

يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين بشكل خاطئ، إلى إلحاق الأذى بأجسادنا وخاصة منطقة الظهر.

حيل بسيطة لتصحيح أخطاء يومية شائعة نرتكبها دون إدراك!
Gettyimages.ru

- تنويع وجبات الطعام

وجدت الدراسات أنه حتى لو كان نظامنا الغذائي صحيا، فهو ليس جيدا دائما.

ويقول الدكتور أنتون إيمانويل، استشاري أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى جامعة كوليدج في لندن: "يحتاج الجهاز الهضمي إلى مجموعة واسعة من المواد الغذائية  والمعادن التي نحتاجها".

المصدر: ميرور

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