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سائحة من كوسوفو توزع قبلاتها لمجهولين على خلفية الآثار

متفرقات

سائحة من كوسوفو توزع قبلاتها لمجهولين على خلفية الآثار
Twitter/KristianaKuqi
صورة أرشيفية
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عجزت كريستينا البالغة من العمر 23 عاما عن إيجاد من يرافقها في رحلاتها السياحية العديدة.

سائحة من كوسوفو توزع قبلاتها لمجهولين على خلفية الآثار
Twitter/KristianaKuqi
صورة أرشيفية

إلا أن الفتاة من كوسوفو حلت تلك المشكلة حين نشرت على "تويتر" صورا فوتوغرافية أظهرت قبلات ساخنة تمنحها لمجهولين على خلفية الآثار العالمية الجميلة.

وأثارت صورتها الفوتوغرافية مع شاب مجهول يقبلها على خلفية برج أيفل في باريس عاصفة من العواطف لدى مستخدمي "تويتر" وجنت عددا هائلا من إشارات (الإعجاب).

سائحة من كوسوفو توزع قبلاتها لمجهولين على خلفية الآثار
Twitter/KristianaKuqi
صورة أرشيفية

غير أن الصورة لم تدل على علاقات متينة تربطها بالشاب بل أظهرت حيلة كريستينا التي طلبت من مجهول بأن يساعدها ويقبلها وقت التقاط صورة فوتوغرافية. ثم شكرت السائحة في مدونتها الشاب المجهول وتمنت له الخير.

ولم تنته القصة بشاب مجهول واحد. ونشرت الفتاة بعد دقائق صورة فوتوغرافية أخرى وهي تقبل مجهولا آخر على خلفية كولوسيوم في روما، ثم رأى المستخدمون قبلة ساخنة أخرى منحتها لإطفائي في الولايات المتحدة.

سائحة من كوسوفو توزع قبلاتها لمجهولين على خلفية الآثار
Twitter/KristianaKuqi
صورة أرشيفية

وحصدت تلك الصور 460 ألف إعجاب و70 ألف إعادة نشر. وصار المستخدمون، حسب تعليقاتهم على المدونة يقتدون بما فعلته كريستينا ويقبلون مجهولين ومجهولات على خلفية الآثار.

المصدر: لايف

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