تُعتبر الأفيال (في معظم الأحيان) من أذكى الحيوانات على وجه الأرض، وتُظهر لقطات حديثة ما يمكن أن تفعله هذه المخلوقات الرائعة للحصول على وجبة غذائية، في عرض "مفاجئ" للصبر والمهارة.

Elephants will go where they want. Solar electric fencing maintained at 5kv was designed to deter them. It’s intelligence makes them cleaver to breach that barrier. Interesting. pic.twitter.com/vbgcGTZfij — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 4, 2019

وشاركت يوم الاثنين، سوسانتا ناندا، مسؤولة خدمات الغابات الهندية، فيديو يصوّر فيلا يتجاوز بحذر وخفة سياجا من الأسلاك المكهربة، مع الإطاحة "بدقة" بالعارضة الخشبية ليمضي بين الأسلاك بحذر وحيطة.

I’ve seen elephants topple trees over the solar fences and cross them. Such intelligent beings. Solar fences in and around elephant habitats must be banned. — Ehrazgonewild (@TweetEhraz) November 4, 2019

This is how they do it. pic.twitter.com/DRlQcjAelR — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 5, 2019

إقرأ المزيد

وينتج السياج الكهربائي الشمسي طاقة بقوة 5 كيلو فولت، وهو ما يكفي لردع انتهاكات المحاصيل المحلية- أو هكذا اعتقد حراس الحديقة.

وشوهد الفيديو أكثر من 48 ألف مرة، حيث استحوذ على قلوب وعقول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهندية.

وتفاعل كثيرون مع هذا المقطع من خلال مشاركة تجارب أخرى تجسد براعة الفيلة.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلة تملك خرائط ذهنية معقدة، تساعدها على حل المشكلات المعقدة، واستخدام الأدوات اللازمة للتعامل مع المناطق المحيطة بها، وبالطبع تزويدها بالذاكرة الضخمة.

المصدر: RT