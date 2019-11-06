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فيل "ذكي" يدمر سياجا كهربائيا ببراعة للحصول على الطعام (فيديو)

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فيل
Gettyimages.ru Michael Candelori / EyeEm
فيل
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تُعتبر الأفيال (في معظم الأحيان) من أذكى الحيوانات على وجه الأرض، وتُظهر لقطات حديثة ما يمكن أن تفعله هذه المخلوقات الرائعة للحصول على وجبة غذائية، في عرض "مفاجئ" للصبر والمهارة.

وشاركت يوم الاثنين،  سوسانتا ناندا، مسؤولة خدمات الغابات الهندية، فيديو يصوّر فيلا يتجاوز بحذر وخفة سياجا من الأسلاك المكهربة، مع الإطاحة "بدقة" بالعارضة الخشبية ليمضي بين الأسلاك بحذر وحيطة.

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وينتج السياج الكهربائي الشمسي طاقة بقوة 5 كيلو فولت، وهو ما يكفي لردع انتهاكات المحاصيل المحلية- أو هكذا اعتقد حراس الحديقة.

وشوهد الفيديو أكثر من 48 ألف مرة، حيث استحوذ على قلوب وعقول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهندية.

وتفاعل كثيرون مع هذا المقطع من خلال مشاركة تجارب أخرى تجسد براعة الفيلة.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلة تملك خرائط ذهنية معقدة، تساعدها على حل المشكلات المعقدة، واستخدام الأدوات اللازمة للتعامل مع المناطق المحيطة بها، وبالطبع تزويدها بالذاكرة الضخمة.

المصدر: RT

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