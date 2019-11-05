الجهات المختصة تكشف معلومات عن قضية "الطفلين المعنفين" في حائل

توصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في السعودية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إلى مسكن الطفلين المعنفين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول ويقوم أحد الأشخاص بضربهما.

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وقال مدير فرع الوزارة، فريح بن محمد العياد، لـ"عكاظ"، باشرت الوزارة وفرعها في حائل متابعة قضية "الطفلين المعنفين" والاطمئنان عليهما والتأكد من رعايتهما.

وأضاف: "قبضت الجهات الأمنية على الشخص المعنِف الذي اتضح أنه من المقيمين العرب، ويجري حاليا استكمال التحقيقات من قبل كافة الجهات ذات العلاقة".

وأشار العياد إلى أنه سيتم تكليف وحدة الحماية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل بإكمال الإجراءات وزيارة الطفلين.

وكان مقطع فيديو متداول في "تويتر" أظهر قيام شخص بضرب طفلتيه أمام مدرسة أثناء جلوسهما في حوض السيارة.

المصدر: عكاظ