تداولت حسابات في مواقع التواصل مقطع فيديو لغزلان تبحر صوب الشاطئ، قائلة إنها وصلت إلى تبوك في السعودية قادمة من إفريقيا عبر مصر.

وعلى الرغم من غرابة الخبر وخاصة الزعم بأن قطيع الغزلان أبحر من إفريقيا إلى السواحل السعودية إلا أن المشهد مبهر ومثير للاهتمام.

ووتبين بعد التحري، أن مقطع الفيديو نشر في مناسبتين سابقتين عامي 2014 و2015، وقيل حينها أيضا أن خفر السواحل في السعودية رصد هجرة هذه الغزلان ووصولها إلى شاطئ تبوك بعد أن قطعت البحر بين القارتين.

#خفر_السواحل#السعوديه قامت برصد غزلان قاطعة البحر من افريقيا عبر مصر للسعودية وشوهدت في سواحل تبووك صباح اليوم .. pic.twitter.com/QSaD4eHIkr — عبدالله ناصر التويم (@abd_11_11) December 7, 2015

على أي حال، يتعذر تحديد المكان الذي وصلت إليه هذه الغزلان، ولعلها شقت طريقها في مياه ضحلة نحو جزر مرجانية قريبة من الشاطئ ثم رجعت أدراجها إلى اليابسة.

المصدر: RT