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الغزلان ذاتها تهاجر من إفريقيا إلى آسيا للمرة الثالثة!

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الغزلان ذاتها تهاجر من إفريقيا إلى آسيا للمرة الثالثة!
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تداولت حسابات في مواقع التواصل مقطع فيديو لغزلان تبحر صوب الشاطئ، قائلة إنها وصلت إلى تبوك في السعودية قادمة من إفريقيا عبر مصر.

وعلى الرغم من غرابة الخبر وخاصة الزعم بأن قطيع الغزلان أبحر من إفريقيا إلى السواحل السعودية إلا أن المشهد مبهر ومثير للاهتمام.

ووتبين بعد التحري، أن مقطع الفيديو نشر في مناسبتين سابقتين عامي 2014 و2015، وقيل حينها أيضا أن خفر السواحل في السعودية رصد هجرة هذه الغزلان ووصولها إلى شاطئ تبوك بعد أن قطعت البحر بين القارتين.

على أي حال، يتعذر تحديد المكان الذي وصلت إليه هذه الغزلان، ولعلها شقت طريقها في مياه ضحلة نحو جزر مرجانية قريبة من الشاطئ ثم رجعت أدراجها إلى اليابسة.

المصدر: RT

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