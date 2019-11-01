تنكر الممثل الأمريكي الشهير، مايكل دوغلاس، في زي عربي احتفالا بعيد الهالووين الذي عادة ما يحتفل به الأمريكيون بارتداء أزياء غريبة ومرعبة ومخيفة.

ونشر دوغلاس في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" صورته وزوجته، كاثرين زيتا-جونز وكتب عليها "هالووين سعيد، هالووين مدينة نيويورك"، حيث ارتدى ما يشبه الزي العربي البدوي التقليدي، ويبدو وكأنه مأخوذ من أزياء عمل سينمائي، صمم بعناية وذوق شديدين. في الوقت الذي ارتدت زيتا-جونز زيا يعود لعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وصففت شعرها، ووضعت مكياجا يتناسب مع المرحلة.

إقرأ المزيد

ولقيت الصورة تفاعلا واسعا على الموقع، بينما علق البعض على الصورة بالتشابه الكبير ما بين دوغلاس ووالده الممثل، كيرك دوغلاس.

ويقام احتفال الهالووين ليلة 31 أكتوبر من كل عام، عشية العيد المسيحي الغربي "عيد جميع القديسين"، والكلمة Halloween مشتقة من Hallow's Evening أو Hallow's Eve، أي الليلة التي تفتتح الأيام الثلاثة لسنة الطقوس المسيحية الغربية، التي يستذكر فيها المسيحيون الموتى وبخاصة القديسين "Hallows"، والشهداء ومن هنا جاء الاحتفال. ولكن النسخة المنتشرة الآن حول العالم تقترب أكثر من النسخة الأمريكية للاحتفال، والتي تتضمن نحت اليقطين (القرع) ووضع فوانيس جاك، ومشاعل الإضاءة، وزيارة المعالم السياحية "المسكونة"، وقراءة القصص المخيفة، ومشاهدة أفلام الرعب، والتنكر في أزياء غريبة أو مخيفة ومرعبة.

المصدر: وكالات