بوينغ توقف أكثر من 50 طائرة عن العمل حول العالم!

أكدت بوينغ أنها أوقفت تحليق أكثر من 50 طائرة من طراز 737NG في جميع أنحاء العالم بعد اكتشاف تشققات في هياكل الأجنحة، في حين اعترف الرئيس التنفيذي للشركة بارتكاب أخطاء في السلامة.

وتخضع طائرات بوينغ طراز "737NG" للتدقيق والفحص حاليا، حيث تعد النموذج الرائد لطائرة بوينغ الشهيرة 737 MAX، التي أسفرت عن مقتل 346 فردا في حادثين منفصلين في إندونيسيا وإثيوبيا، وأوقفت عن العمل منذ شهر مارس.

وفي حديثه مع وكالة "فرانس برس" (AFP)، قال متحدث باسم الشركة، إن نحو 1000 طائرة حول العالم "تخضع للفحص"، حيث ركزت عمليات الفحص على جزء من الطائرة يربط الهيكل الأساسي بالجناح.

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وأمرت هيئة الطيران الأمريكية هذا الشهر بفحص طائرات بوينغ 737NG، التي أجرت أكثر من 30 ألف رحلة.

وفي الوقت نفسه، أدلى الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات، دينيس ميلينبرغ، بشهادته أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء 30 أكتوبر، حيث قال إن الشركة ارتكبت بعض الأخطاء في نظام السلامة الرئيسي المعروف باسم MCAS.

ووضعت حادثتان وقعتا في أقل من 6 أشهر، شملت أحدث طائرة من طراز بوينغ 737 MAX 8، مصداقية الشركة المصنعة على المحك.

المصدر: RT