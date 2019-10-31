متلازمة "الجميلة النائمة" تضع فتاة في سبات متواصل لمدة شهرين

أطلق على مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما، اسم "الجميلة النائمة" بسبب مرض نادر جعلها تدخل في حالة سبات لمدة تصل إلى شهرين.

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وتعاني شاريك توفار من متلازمة كلاين ليفين، وتسمى أيضا متلازمة الجمال النائم، وهي اضطراب عصبي يؤدي إلى الدخول في فترات من النوم الطويل.

وتعيش المراهقة مع والدتها مارلين توفار، التي تقوم بتحويل جميع الأطعمة إلى وجبات سائلة لتطعم ابنتها كل ساعتين.

وتم الإبلاغ عن نحو 40 حالة فقط في جميع أنحاء العالم، ممن أصيبوا بها، وأخبرت مارلين، من بلدة أكاسياس في وسط كولومبيا، عن حالة ابنتها بعد أن خلدت الأخيرة 48 يوما في النوم، ثم فقدت ذاكرتها مؤقتا بعد الاستيقاظ، وتتساءل من هي.

وطلبت الأم من الخدمة الصحية الوطنية EPS Capital Salud، توفير المكملات الغذائية التي تحتاجها ابنتها أثناء نومها الطويل، كما طلبت أيضا علاجا عصبيا عاجلا لشاريك، هذا بالإضافة إلى مطالبتها السلطات منذ عام 2017، بتوفير منزل لها نظرا لأنها تخلت عن عملها لتوفير الرعاية لابنتها ولم تعد، بالتالي، قادرة على دفع إيجار المنزل الذي تعيش فيه.

Conoce el caso de Sharik Tovar, una paciente con el síndrome de la "Bella Durmiente". pic.twitter.com/qOhDWQPeMi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 8, 2017

Sleeping Beauty di Dunia Nyata, Sharik Tovar Tidur Dua Bulan Lamanyahttps://t.co/YCZN0C2KGQ



Sharik Tovar (17) dari Kota Acacías, Kolombia, menderita sindrom Kleine-Levin. Penyakit itu menjadikan dia “Sleeping Beauty” di dunia nyata karena bisa tertidur selama berbulan-bulan. pic.twitter.com/Ymuv3Tnr4N — Radar Pagi (@RadarPagi) October 29, 2019

ووعد عمدة أكاسياس، أورلاندو جوتيريز، الأم بمنح عائلتها منزلا، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، فضلا عن أن الخدمات الصحية توقفت عن تقديم المكملات الغذائية لابنتها منذ شهرين.

Piden ayuda para una joven colombiana que sufre el 'síndrome de la bella durmiente'

Puede pasar muchos días seguidos durmiendo, algo que le provoca pérdidas de memoria

Sharik Tovar, de 17 años, sufre síndrome de Kleine-Levin, que le provoca largos periodos de tiempo dormida pic.twitter.com/QBVad5PkIb — Me mola Madrid #MmM (@memolamadridrev) October 26, 2019

وتتميز متلازمة كلين ليفن بفرط النوم المستمر الذي قد يتجاوز غالبا الأسبوع ويتواصل أحيانا إلى عدة أشهر، بالإضافة إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى حدوث تغيرات إدراكية ومزاجية، ولم تعرف حتى الآن الأسباب التي تؤدي للإصابة بهذه المتلازمة، على الرغم من أنها تتبع عادة عدوى فيروسية.

المصدر: ميرور