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متلازمة "الجميلة النائمة" تضع فتاة في سبات متواصل لمدة شهرين

متفرقات

متلازمة
Gettyimages.ru Westend61
صورة تعبيرية
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أطلق على مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما، اسم "الجميلة النائمة" بسبب مرض نادر جعلها تدخل في حالة سبات لمدة تصل إلى شهرين.

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وتعاني شاريك توفار من متلازمة كلاين ليفين، وتسمى أيضا متلازمة الجمال النائم، وهي اضطراب عصبي يؤدي إلى الدخول في فترات من النوم الطويل.

وتعيش المراهقة مع والدتها مارلين توفار، التي تقوم بتحويل جميع الأطعمة إلى وجبات سائلة لتطعم ابنتها كل ساعتين.

وتم الإبلاغ عن نحو 40 حالة فقط في جميع أنحاء العالم، ممن أصيبوا بها، وأخبرت مارلين، من بلدة أكاسياس في وسط كولومبيا، عن حالة ابنتها بعد أن خلدت الأخيرة 48 يوما في النوم، ثم فقدت ذاكرتها مؤقتا بعد الاستيقاظ، وتتساءل من هي.

وطلبت الأم من الخدمة الصحية الوطنية EPS Capital Salud، توفير المكملات الغذائية التي تحتاجها ابنتها أثناء نومها الطويل، كما طلبت أيضا علاجا عصبيا عاجلا لشاريك، هذا بالإضافة إلى مطالبتها السلطات منذ عام 2017، بتوفير منزل لها نظرا لأنها تخلت عن عملها لتوفير الرعاية لابنتها ولم تعد، بالتالي، قادرة على دفع إيجار المنزل الذي تعيش فيه.

ووعد عمدة أكاسياس، أورلاندو جوتيريز، الأم بمنح عائلتها منزلا، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، فضلا عن أن الخدمات الصحية توقفت عن تقديم المكملات الغذائية لابنتها منذ شهرين.

وتتميز متلازمة كلين ليفن بفرط النوم المستمر الذي قد يتجاوز غالبا الأسبوع ويتواصل أحيانا إلى عدة أشهر، بالإضافة إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى حدوث تغيرات إدراكية ومزاجية، ولم تعرف حتى الآن الأسباب التي تؤدي للإصابة بهذه المتلازمة، على الرغم من أنها تتبع عادة عدوى فيروسية.

المصدر: ميرور

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