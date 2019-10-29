"فان دام" الروسي يدهش الناس بعروض خطيرة! (فيديو)

أدهش البهلوان الروسي، إيغور تونغوسكوف، الحضور في مسابقة مهارات سائقي الشاحنات المحترفين في مدينة بيرم الروسية، وأدى إحدى أصعب وأشهر حركات الممثل الشهير، جان-كلود فان دام.

ومن أبرز ما قام به البهلوان هو الوقوف بين حافلتين تتحركان على الطريق مباعدا قدميه بثبات وجرأة، مقلدا الحركة الشهيرة التي أداها الممثل العالمي، جان-كلود فان دام في إحدى الإعلانات المخصصة لشاحنات فولفو.

وراعى القائمون على المسابقة أثناء تنفيذ هذه الحركة جميع قواعد السلامة، إذ ثبتت على الحافلتين حصائر صغيرة تمنع انزلاق قدمي البهلوان، كما تم تأمينه بحبال وكوابل خاصة.

وفي حديث للصحافة قال تونغوسكوف: "لقد كانت أنظار الناس كلها موجهة إليّ وإلى الحركة التي أديتها، لكن الدور الرئيسي كان لسائقي الحافلات، فنجاح الحركة اعتمد على مهارتهما ودقتهما في القيادة، لقد كانا ماهرين حتى أثناء التدريبات الأولية التي أجريت قبل العرض".

المصدر: RT