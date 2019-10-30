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دب يمزق كلبا روسيا أمام صاحبه

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دب يمزق كلبا روسيا أمام صاحبه
КЕМЬ iNFO/VK
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أفاد موقع "كيم إنفو" على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "فكونتاكتي" VK بأن دبا قتل كلبا كبيرا بحضور صاحبه.

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وقال الموقع إن الدب توغل في ليلة 25 أكتوبر الجاري إلى فناء منزل في مدينة كيم بجمهورية كاريليا بشمال غرب روسيا حيث هاجم كلب الحراسة. وحاول أفراد العائلة من أصحاب المنزل إنقاذ الكلب، لكن الحيوان المفترس لم يستجب لصرخاتهم وقتل الكلب.

وقال صاحب الكلب المسمى بـ "المختار" إن الحارس اشتبك مع الدب في فناء المنزل فلم يستطع مقاومة هجومه الوحشي وسقط ضحية لمعركة شهدها الرجل والمرآة العاجزان عن مساعدته.

وقرر الصيادون قتل الدب، لكن كل محاولاتهم لإيجاد الدب باءت بالفشل.

يذكر أن الدببة تتجول أحيانا في مدينة كيم حيث تشن غاراتها على معمل الأسماك والمقبرة.

المصدر: لينتا.رو

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