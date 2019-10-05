روسيا.. دب متوحش يقتل برلمانيا سابقا

أعلنت السلطات المحلية أن رجل أعمال ومشرعا سابقا في جمهورية ياقوتيا الروسية الواقعة بشمال شرقي روسيا لقي مصرعه جراء تعرضه لهجوم من قبل دب متحرش.

وأكد رئيس بلدية منطقة أويمياكون، إيغور فودوفوزيف، للصحفيين أن النائب السابق في برلمان الجمهورية، صاحب سوق لمواد البناء في مدينة ياقوتسك، ألكسندر كريلوف، توجه السبت الماضي للصيد في المنطقة المذكورة مع أصدقائه.

وعندما كان البرلماني السابق يسير بدراجة رباعية، اندفع فجأة من الغابة إلى الطريق دب متوحش، وأطلق الرجل النار عليه من بندقيته.

وعندما سقط الحيوان، اقترب كريلوف من جثته، غير أن دبا ثانيا لم يلاحظه هاجمه في هذه اللحظة، ما أدى إلى وفاة الرجل.

المصدر: نوفوستي