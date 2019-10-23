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مؤشر طبيعي خطير.. الكرز يزهر في أكتوبر!

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مؤشر طبيعي خطير.. الكرز يزهر في أكتوبر!
Sputnik Vladimir Timkiv
صورة أرشيفية
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أدت موجة من الحر اجتاحت إقليم بريموريه بأقصى شرق روسيا إلى ارتفاع درجة الحرارة التي فاقت المعدل بـ8 درجات مئوية، ما أدى إلى ازدهار أشجار الكرز والليلك.

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وشهدت المناطق الكثيرة في بريموريه تكرار ازدهار بعض النباتات ومن بينها الكرز والليلك والتفاح وغيرها.

وارتفعت يوم 21 أكتوبر درجة الحرارة نهارا إلى 20 – 22 درجة مئوية.

وجاء في بيان أصدرته إدارة الأرصاد الجوية أن متوسط درجة الحرارة في غالبية المناطق لإقليم بريموريه فاقت المعدل بمقدار  4 – 8 درجات مئوية.

أما درجة الحرارة في عاصمة الإقليم ميناء فلاديفوستوك فبلغت في 21 أكتوبر 18 درجة مئوية، ما اقترب من الرقم القياسي لهذا اليوم والذي يعادل 18.4 درجة مئوية. وفاق متوسط درجة الحرارة في فلاديفوستوك المعدل بمقدار 7 درجات مئوية.

المصدر: نوفوستي

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