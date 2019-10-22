نداء "طائر الجرس" الأكثر صخبا في العالم (فيديو)

أصبح طائر في الأمازون الحيوان الأكثر صخبا على الإطلاق، الذي سُجّل صوته أو "صراخه" في مقطع "يصم الآذان".

ويبدو طائر "بيلبيرد" الأبيض (طائر الجرس) المميز بمنقاره الأسود، مخلوقا صغيرا يزن نصف رطل فقط (250 غراما)، ولكنه يطلق ضوضاء صاخبة تعادل 125dB، عند البحث عن شريكة.

وسُجل صوت الطائر أثناء تواجده بين قمم الأشجار في الجبال، شمال غابات الأمازون المطيرة، في محاولة جذب الإناث.

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وقال الباحثون، الذين رصدوا الطائر، إن الطيور الإناث قد تخاطر بالسمع لديها عبر الجلوس بالقرب من المكان، بهدف تفحص الصوت والمصدر.

وأوضح البروفيسور جيف بودوس، عالم الأحياء من جامعة ماساتشوستس: "كنا محظوظين بما فيه الكفاية لرؤية الإناث تنضم إلى الذكور. وفي هذه الحالات، رأينا أن الذكور تشدو "بأغانيها" الأعلى صخبا. وربما تحاول الإناث تقييم الذكور عن قرب، رغم أنها معرضة لخطر بعض الأضرار التي تلحق بأنظمة السمع لديها".

ويصدر الطائر "صوتا" وكأنه صفارة، مع الإبقاء على فمه مفتوحا أثناء إصدار الصوت، كما يبدو أنه يجلس في أعلى نقطة من قمة الشجرة، وفقا لمقطع الفيديو المصور.

وتبدأ الأذن البشرية بالتلف عندما تسمع أصواتا تبلغ نحو 85dB، زهاء 40dB أقل من صرخة "بيلبيرد".

ولا يعرف الباحثون كيف يمكن للطائر إدارة هذه الضوضاء الصاخبة، ولكن من الواضح أن الأمر يتطلب منه جهدا كبيرا.

ونُشرت الدراسة في مجلة Current Biology.

المصدر: ديلي ميل