العثور على 18 كيلوغراما من الذهب مكان انهيار السد في إقليم كراسنويارسك الروسي

عثر رجال الطوارئ الروس في موقع انهيار السد النهري في إقليم كراسنويارسك الروسي بشرق سيبيريا على خزانة مغلقة وبداخلها ذهب.

إقرأ المزيد

وكان مدير عام شركة روسية متخصصة في استخراج الذهب قد أعلن في وقت سابق عن فقدان الذهب نتيجة انهيار السد، وأن خزانة ملأى بالذهب كانت داخل المنشآت الخشبية التي اجتاحتها المياه المتدفقة من انهيار السد.

وقال ناطق باسم وزارة الطوارئ الروسية إن عناصرها اكتشفوا مكان انهيار السد 9 حاويات معدنية مغلقة فيها ذهب صاف و14 كيسا مختومة فيها مواد الذهب الخام وأضاف أن وزن الذهب الذي تم العثور عليه بلغ 18 كيلوغراما.

ويذكر أن منطقة قرية تشيتينكينو على نهر سييبا في إقليم كراسنويارسك، شهدت السبت الماضي، حادث انهيار سد لحوض الماء التكنولوجي العائد للشركة التي تقوم بتعدين الذهب. وبلغ ارتفاع موجة المياه المتدفقة ما بين 4 و5 أمتار، وكانت تمثل سيلا ضخما من الطين والحجارة. ونتيجة الحادث غرق عنبران مؤقتان لسكن العمال، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

المصدر: لايف