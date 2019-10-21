 
مباشر
عاجل
المتحدث باسم "حزب الاتحاد الديمقراطي": اتفقنا مع الحكومة السورية على حماية الحدود والسيادة السورية

العثور على حاملة طائرات غرقت في المحيط الهادئ

متفرقات

العثور على حاملة طائرات غرقت في المحيط الهادئ
Globallookpress Scherl
حاملة طائرات تحترق في معركة جزر ميداوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkg9

عثر على حطام حاملة الطائرات "كاجا" التابعة للقوات البحرية للامبراطورية اليابانية التي غرقت في يونيو 1942 خلال معركة بحرية عند جزر ميدواي.

ويفيد موقع Nippon، بأنه بعد عدة أسابيع من البحث، وجدت مجموعة أمريكية، السفينة على عمق 5.4 آلاف متر في المحيط الهادئ، باستخدام جهاز استكشاف أعماق البحار. بحسب صحيفة Daily Mail.

ويذكر أن هذه المجموعة اكتشفت في فبراير 2019 مجموعة من السفن الأمريكية  واليابانية التي غرقت خلال معارك الحرب العالمية الثانية بما فيها السفينة الحربية "موساشي".

إقرأ المزيد
اكتشاف حطام سفينة حربية يابانية شاركت في الحرب العالمية الثانية
اكتشاف حطام سفينة حربية يابانية شاركت في الحرب العالمية الثانية

وتجدر الإشارة إلى أن "كاجا" هي إحدى أربع حاملات طائرات يابانية فقدت خلال الحرب العالمية الثانية خلال معركة جزر ميدواي، التي هزمت فيها اليابان وفقدت بنتيجتها تفوقها التكتيكي والاستراتيجي على الولايات المتحدة في المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية.

احترقت حاملة الطائرات اليابانية "كاجا" نتيجة قصف جوي، ما أضطر طاقمها إلى تركها، بعدها أتم اليابانيون إغراقها بواسطة طوربيد لكي لا تقع بيد العدو.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زعماء أبرز التيارات السياسية الحاكمة في لبنان