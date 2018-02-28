اكتشاف حطام سفينة حربية يابانية شاركت في الحرب العالمية الثانية

عثر باحثون على حطام سفينة بحرية يابانية إمبراطورية شاركت في الهجوم على قاعدة البحرية الأمريكية في "بيرل هاربور" خلال الحرب العالمية الثانية.

واكتشفت مجموعة الإنقاذ والأعمال البحرية "Fukada" السفينة المقاتلة "Isokaze"، قبالة الساحل الجنوبي في اليابان، وفقا لما ذكرته صحيفة Chugoku اليابانية.

وشاركت السفينة الحربية في الهجوم المفاجئ على "بيرل هاربور" في عام 1941، وفي معركة Midway التي وقعت بعد عام تقريبا. وغرقت السفينة قبالة ساحل "Makurazaki" يوم 7 أبريل عام 1945، فيما كانت ترافق السفينة الحربية "Yamato" إلى أوكيناوا للدفاع عن الجزيرة.

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وبلغ طول السفينة حوالي 111 مترا وعرضها 10 أمتار، كما وصل وزنها لنحو 2500 طن. واكتُشف الحطام في عام 2016، ولكن لم يُعلن عن هذا الاكتشاف إلا في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي هذا الصدد، قال تداكي هاناتو، من Fukada: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على سفينة غرقت مع Yamato".

وبُنيت السفينة الحربية في حوض السفن البحرية الإمبراطورية "Sasebo"، ودخلت الخدمة في عام 1940. وعلى الرغم من تعرضها لضرر كبير في العديد من المواجهات، إلا أنها تمكنت من المقاومة حتى نهاية الحرب.

وفي حديث مع NHK news اليابانية، صرح أمين متحف Yamato، كازوشيغ توداكا، أنه استنادا إلى مدى الضرر المسجل ومكان العثور على السفينة، فإنه ليس هناك شك في أن الحطام المكتشف يعود لسفينة "Isokaze".

المصدر: RT

ديمة حنا