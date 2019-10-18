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حالة من الهلع تصيب مسافرين بعد اشتعال محرك طائرتهم

متفرقات

حالة من الهلع تصيب مسافرين بعد اشتعال محرك طائرتهم
Globallookpress CTK / Stejskal Ivo 2
طائرة تابعة للخطوط الجوية "آسيانا"
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شعر مسافرون كانوا يستعدون لمغادرة مطار سيئول إنتشون متجهين إلى لوس أنجلوس، بالهلع لرؤية اندلاع حريق في أحد محركات الطائرة التي ينتظرون الصعود إليها.

واشتعلت النيران في محرك طائرة الخطوط الجوية "آسيانا"، أثناء التزود بالوقود قبل الإقلاع، ولم يصب أحد خلال الحادثة، وتم إجلاء الركاب من منطقة البوابة كإجراء وقائي.

 ويظهر مقطع فيديو نشره شاهد عيان من مكان الحادث، رجال الإطفاء خلال محاولتهم إخماد الحريق بينما كان الوقود المشتعل ينتشر فوق مدرج المطار.

وأوردت التقارير أن الحريق اندلع في الساعة 2:48 مساء تقريبا، بالتوقيت المحلي، في طائرة كان من المقرر أن تغادر المطار وعلى متنها 495 راكبا.

وتأخر الإقلاع في البداية لمدة 50 دقيقة للقيام بإجراءات الصيانة، قبل أن يندلع الحريق خلال اختبار بدء تشغيل المحرك.

المصدر: RT

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