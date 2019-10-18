حققت الممثلة الأمريكية جينفر أنيستون أكثر من مليون متابع على حسابها الرسمي في "إنستغرام" بعد ساعات قليلة فقط من انضمامها إلى هذه الشبكة الاجتماعية.

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وتمكنت الممثلة البالغة من العمر 50 عاما، من تحطيم الرقم القياسي العالمي كون حسابها الأسرع على الإطلاق في جمع مليون متابع على "إنستغرام"، في وقت لم يتجاوز 5 ساعات و16 دقيقة، وفقا لتقرير غينيس للأرقام القياسية هذا الأسبوع.

وتخطت أنيستون كلا من الأمير هاري وميغان ماركل اللذين كسرا الرقم القياسي العالمي الأسرع في كسب مليون متابع على "إنستغرام" في أبريل الماضي، حيث حقق حسابهما على الشبكة الاجتماعية مليون متابع في غضون 6 ساعات تقريبا، متفوقين بذلك على نجم "الكي بوب" كانغ دانييل، الذي كان أول من حقق رقما قياسيا عالميا في تحقيق أول مليون على "إنستغرام"، في 2 يناير 2019، خلال 11 ساعة و36 دقيقة.

وأصبح لدى أنيستون الآن، أكثر من 13 مليون متابع، وما يزال العدد يتزايد، وحققت أول صورة لها على حسابها الشخصي عبر تطبيق مشاركة الصور الأكثر شعبية في العالم، أكثر من 13 مليون إعجاب، والتي جمعتها مع أفراد الطاقم الرئيسي المشارك في سلسلة "فريندز" الشهيرة.

المصدر: ديلي ميل