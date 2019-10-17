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درجة الحرارة في موسكو تحطم رقما قياسيا

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درجة الحرارة في موسكو تحطم رقما قياسيا
Sputnik Ilia Pitalev
صورة أرشيفية
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شهدت موسكو الساعة 14.00 يوم 17 أكتوبر"حرارة غير مسبوقة" حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 17.8 درجة مئوية.

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هكذا حطمت درجة الحرارة في موسكو رقما قياسيا كانت قد سجلته منذ 130 عاما بمؤشر 17.4 درجة مئوية،  أي في 17 أكتوبر عام 1889 . وما زالت درجة الحرارة ترتفع  ويمكن أن تحطم رقما قياسيا جديدا.

يذكر أن خبراء الأرصاد الجوية يتنبأون بقدوم نوفمبر الدافئ حيث ستفوق درجة الحرارة معدلها لهذا الشهر بدرجة أو درجتين.

ولا يستبعد مركز الأرصاد الجوية حلول الشتاء الدافئ في موسكو وروسيا.

جدير بالذكر أن موسم التدفئة المركزية (الشوفاج) بدأ في موسكو العام الجاري نهاية سبتمبر الماضي بعد تساقط الثلج الأول.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا

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