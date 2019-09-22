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لأول مرة بعد انتهاء الصيف.. تساقط الثلوج مع البرد في مقاطعة موسكو

أخبار روسيا

لأول مرة بعد انتهاء الصيف.. تساقط الثلوج مع البرد في مقاطعة موسكو
Sputnik
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تساقطت الأمطار الممزوجة بالثلج في بعض مناطق مقاطعة موسكو، لأول مرة بعد انتهاء فصل الصيف، وترافق ذلك في بعض الأحيان والأماكن بالبرد.

ونقل مراسل "نوفوستي"، عن ألكسندر سينينكوف، الموظف في مركز الأحوال الجوية "فوبوس"، قوله إن الثلج تساقط في منطقة ستوبينو، ولكنه لم يدم طويلا، لذلك لا يتوقع تشكل طبقة من الثلج على الأرض.  

وذكر المراسل أن البرد تساقط على منطقة كلين في ريف موسكو.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الأرصاد الجوية، أن موسكو  ستشهد وريفها، انخفاض درجات حرارة الجو وانتشار الصقيع في ليلة يوم الأحد. وأشار إلى إمكانية هطول الثلج وتراكمه على الأرض في صباح يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي

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