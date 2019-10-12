كشف سر ملحمة "الحب" القديمة

كشف الموقع الإلكتروني لجامعة بريستول البريطانية، أن علماء الجامعة عثروا على المقاطع القديمة للملحمة الفرنسية "رواية عن وردة" التي كتبت في القرن الثالث عشر.

ويفيد الموقع، بأن علماء الجامعة عثروا على هذه المخطوطات اليدوية المجهولة عن طريق الصدفة في مستودع أرشيف ووستر (إنجلترا). بحالة بائسة، لأنها استخدمت كمجلدات أو أغلفة لحفظ وثائق أخرى بسبب تكلفة ومتانة الورق.

وتتضمن هذه الأجزاء من ملحمة "الحب" وصفا للقاء الشاعر وزهرة الروز "قصة حب رمزية"، باستخدام المؤلف استعارات تصف العلاقة الجنسية بين العشاق.

ووفقا لرأي العلماء، فإن المحتوى الإباحي لهذه الأجزاء كانت السبب في سحبها من الملحمة.

إقرأ المزيد

ملحمة "رواية عن وردة" تعبر عن قصة حب رمزية ، كتبت باللغة الفرنسية القديمة . وتتكون من جزأين. كتب الأول أعوام 1225-1230 والجزء الثاني الذي يصف البحث عن الوردة عام 1275. بطل الجزء الثاني هو شاعر يستيقظ في حديقة رائعة ويقع في حب برعم وردة، ومن ثم يبدأ في البحث عنه.

المصدر: لينتا. رو