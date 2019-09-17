اكتشاف رسالة مخفية عن الشيطان في ملحمة قديمة

عثر خبراء من جامعة تافتس الأمريكية على قصيدة متوجة في ملحمة جون ميلتون "الفردوس المفقود" التي نشرت قبل أكثر من 350 سنة، مكرسة لخطايا البشر الأوائل وتحول الملاك إلى شيطان.

ويفيد موقع Science Alert بأنه اتضح للباحثين من خلال الكتاب التاسع، كيف الشيطان يقنع حواء بأكل الفاكهة المحرمة، وحواء بدورها تقنع آدم بذلك، تشكل الحروف الأولى لأسطر القصيدة FFAALLAF كلمة «fall» (السقوط)، تقرأ ثنائية من الأعلى إلى الأسفل ومرة واحدة من الأسفل إلى الأعلى. يعتقد الخبراء أن النصف الأول من الرسالة المخفية يشير إلى سقوط آدم وحواء، والنصف الثاني إلى سقوط الشيطان نفسه.

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تحذر هذه القصيدة المتوجة القارئ بأن هناك حدثا سيقع، وأن الثعبان على الرغم من محاولته الظهور بمظهر المتعاطف، إلا أن نواياه شريرة، ما يؤدي في النهاية إلى المأساة- وهي طرد الإنسان من الفردوس.

طبعا ليست القصيدة المتوجة FFAALLAF الأولى التي اكتشفها الخبراء في هذه الملحمة بعد نشرها بعدة قرون. ففي عام 1977 اكتشف أحد الباحثين القصيدة المتوجة SATAN. وقد قارن الباحث هذا بالنص الأصلي ليبين للقارئ أن كل شيء ليس كما يبدو. نفس هذا الأسلوب استخدمه دانتي أليغيري والشاعر الروماني فيرجيل.

المصدر: لينتا. رو