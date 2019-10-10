رصد "نيزك ناري أزرق" من نافذة طائرة (صورة)

أصدرت "ناسا" صورة مذهلة لنيزك "ناري" يمتد عبر السماء، رُصد عبر نافذة طائرة من قبل المصور إريك واغنر في 24 سبتمبر.

وفي ذلك الوقت، كان المصور مسافرا من سنغافورة إلى أستراليا، ما أتاح له الفرصة لالتقاط صور لجزء كبير من سماء نصف الكرة الجنوبي.

On Sept. 24, a late evening commercial flight from Singapore to Australia offered stratospheric views of the southern hemisphere's night sky, if you chose a window seat. And Eric Wagner captured the Milky Way & a bright fireball meteor in the starry frame https://t.co/ff1mnRTlXSpic.twitter.com/ruODp3iUST — Massimo (@Rainmaker1973b) October 10, 2019

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واستخدم إريك كاميرا رقمية حساسة في التصوير، حيث اكتشف (بالصدفة البحتة) "نيزكا ناريا" مشرقا، مصورا انعكاس الخط الضوئي الأزرق والأخضر على طول جناح طائرة A380 .

وبشكل مثير للإعجاب، تمكَن إريك أيضا من التقاط "الانتفاخ المركزي" لمجرة درب التبانة في الصورة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حظي المصورون الهواة بفرصة رائعة لالتقاط صور النيازك، بفضل سلسلة Draconids، التي بلغت ذروتها في يومي 8 و9 أكتوبر.

المصدر: ذي صن