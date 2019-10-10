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رصد "نيزك ناري أزرق" من نافذة طائرة (صورة)

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رصد
Raman deep from Pexels
نيازك
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أصدرت "ناسا" صورة مذهلة لنيزك "ناري" يمتد عبر السماء، رُصد عبر نافذة طائرة من قبل المصور إريك واغنر في 24 سبتمبر.

وفي ذلك الوقت، كان المصور مسافرا من سنغافورة إلى أستراليا، ما أتاح له الفرصة لالتقاط صور لجزء كبير من سماء نصف الكرة الجنوبي.

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واستخدم إريك كاميرا رقمية حساسة في التصوير، حيث اكتشف (بالصدفة البحتة) "نيزكا ناريا" مشرقا، مصورا انعكاس الخط الضوئي الأزرق والأخضر على طول جناح طائرة A380 .

وبشكل مثير للإعجاب، تمكَن إريك أيضا من التقاط "الانتفاخ المركزي" لمجرة درب التبانة في الصورة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حظي المصورون الهواة بفرصة رائعة لالتقاط صور النيازك، بفضل سلسلة Draconids، التي بلغت ذروتها في يومي 8 و9 أكتوبر.

المصدر: ذي صن

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