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أنجيلينا جولي الإيرانية خلف القضبان! (صور+ فيديو)

متفرقات

أنجيلينا جولي الإيرانية خلف القضبان! (صور+ فيديو)
القبض على شبيهة أنجيلينا جولي الإيرانية
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أوقفت السلطات الإيرانية، سحر تبر، شبيهة النجمة الأمريكية، أنجيلينا جولي، بتهمة التحريض على العنف والفساد.

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قصة
قصة "شبيهة أنجلينا جولي" المفبركة

الفتاة التي حصدت شهرة واسعة على "إنستغرام" بعدما نشرت صورا لها إثر خضوعها لعمليات تجميل غيرت شكل وجهها بشكل جذري، اعتقلت بأمر من محكمة في العاصمة طهران مكلفة بالنظر في الجرائم الثقافية والفساد الأخلاقي والاجتماعي، دون توضيح متى جرى توقيفها.

وتواجه تبر اتهامات بالتحريض على العنف والحصول على عائدات بوسائل ملتوية وبتحريض جيل الشباب على الفساد.

و"إنستغرام" هو وسيلة التواصل الاجتماعي الوحيدة المتاحة للإيرانيين، علما أن السلطات الإيرانية تمنع استخدام "فيسبوك" و"تويتر" و"تلغرام".

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ناب...

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أنجيلينا جولي الإيرانية خلف القضبان! (صور+ فيديو)الفتاة قبل وبعد عمليات التجميل

المصدر: وكالة تسنيم

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