نشرت وزارة الطوارئ الروسية تعليمات بشأن كيفية تصرف المواطن في حال تعرضه لهجوم من قبل كلب شرس.

وقبل كل شيء، تنصح الوزارة بعدم محاولة الهروب، بل يجب التوقف وتوجيه سلسلة أوامر للكلب بصوت حازم وصارم، مثل "اجلس!" و"استلقي!" و"قف!" و"مكانك!"، موضحة أن ذلك يربك الكلب في بعض الأحوال وقد يجبره على التراجع.

وإذا لم ينجح هذا الإجراء، ينصح خبراء الوزارة بالبحث على وجه السرعة عن وسائل قريبة مناسبة للدفاع عن النفس، مثل مظلة أو حجارة أو عصى، والتراجع، ولكن دون إدارة الظهر للكلب المهاجم، نحو جدار أو سياج أو ملجأ، مع إطلاق نداءات الاستغاثة.

وإذا أصبح الهجوم أمرا لا مفر منه، تنصح الوزارة بطي أحد اليدين بمعطف أو ملابس أخرى ومدها إلى الأمام كي يعضها الكلب، وبالتزامن مع ذلك ينبغي ضرب الحيوان في الفك العلوي أو في نقاط حساسة أخرى، مثل الأنف والأربية واللسان.

وفي حال التعرض لعضات الكلب، ينبغي تنظيف الجرح ببيروكسيد الهيدروجين وكمية كبيرة من المياه وتعقيم محيطه باليود ووضع ضماد نظيف عليه، ثم اللجوء إلى المستشفى فورا.

المصدر: نوفوستي