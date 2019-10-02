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عربة طعام "مجنونة" في مطار أمريكي تحقق شهرة واسعة على الإنترنت

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عربة طعام
Reuters Kamil Krzaczynski
مطار أوهير بشيكاغو
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أظهر مقطع فيديو عربة خارجة عن السيطرة على مدرج مطار أوهير بشيكاغو، حيث اقتربت من طائرة متوقفة بشكل ينذر بالخطر، في الوقت الذي راقبها فيه الطاقم الأرضي بذهول وفزع.

والتقط مقطع الفيديو الذي شهد انتشارا واسعا عبر الإنترنت، من قبل أحد المسافرين في المطار، يوم الاثنين 1 أكتوبر، ويظهر المشهد الغريب عربة من دون سائق خارجة عن السيطرة بشكل مثير للدهشة.

وبد الموظفون الحاضرون في حالة صدمة مما يحدث، قبل أن يصعد أحد زملائهم إلى عربة أخرى ويصطدم بالعربة "المجنونة" ليدفعها بعيدا عن الطائرة التي كانت تقترب منها بشكل دائري وبسرعة جنونية، وكادت أن تلامسها.

وبدأ الطاقم الأرضي، الذي وقف يشاهد العربة في حالة عجز وتوتر، بالتصفيق بعد السيطرة على الوضع، ولم يصب أي من العاملين، بحسب المسؤولين في المطار، ويجري الآن التحقيق في ملابسات الحادث.

وحقق الفيديو أكثر من 6 ملايين مشاهدة في أقل من يوم واحد، وسارع بعض مستخدمي تويتر بالتعليق على الفيديو ومقارنة العربة بـ"بريكست"، وإدارة ترامب، في الوقت الذي اكتفى فيه آخرون بالاستمتاع بالعرض، وأثنى كثيرون على الموظف "البطل" الذي تدخّل لإنقاذ الجميع من حركات العربة "الجنونية".

المصدر: RT

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