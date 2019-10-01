أنقذتهم أكياس الكوكايين من الغرق.. واعتقلتهم السلطات

غرق بالقرب من سواحل كولومبيا قارب صغير محمل بالكوكايين، وبقي ثلاثة من ركابه على قيد الحياة بفضل أكياس مضادة للماء تحتوي على 1.2 طن من المخدرات.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن ممثلي القوات البحرية الكولومبية اكتشفوا ثلاثة رجال على بعد 55 كيلومترا من مدينة توماكو. وبعد أن تم إنقاذهم أعلنوا بأن موجة قوية وعالية قلبت قاربهم، وهم منذ ثلاث ساعات يعومون في المحيط بمساعدة هذه الأكياس السوداء.

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وتم نقل الثلاثة إلى الساحل وقدمت لهم المساعدة الطبية اللازمة. وبعد أن فتش رجال الشرطة ما بداخل الأكياس السوداء اتضح أنها تحتوي على 1.2 طن من الكوكايين، لذلك تم اعتقالهم واحتجازهم فورا . ووفقا لوسائل الإعلام المحلية يشتبه بأنهم من مهربي المخدرات، ولكن لا يعرف فيما إذا كانت السلطات قد وجهت لهم تهمة رسمية.

ويعتقد أن عدد ركاب القارب أربعة، اختفى أحدهم، لذلك تواصل القوات البحرية البحث عنه.

المصدر: لينتا. رو