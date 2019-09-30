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لص يدخل بيتا ويجهز طعاما ويهرب به

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لص يدخل بيتا ويجهز طعاما ويهرب به
Globallookpress Peter Andrew Bosch/ZUMAPRESS.com
لص يسطو على منزل ويحضر سندويتشين ويهرب
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دخل لص في ولاية كينتوكي الأمريكية إلى مطبخ منزل وأخذ سندويتشين بالمايونيز وطلب من صاحب الدار تنظيف المكان وولى هاربا ناسيا حقيبة وثائقه.

يفيد موقع WYMS، بأن الحادث وقع يوم 28 سبتمبر 2019 في ضواحي مدينة لندن بجنوب الولاية. وقد استيقظ صاحب الدار من نومه بسبب الأصوات الغريبة، وعندما فتح باب المطبخ رأى رجلا غريبا فيه كان يحضر سندويتشا بالمايونيز، وبعد ما أكمل عمله اعتذر من صاحب الدار وطلب منه تنظيف المكان وولى هاربا قبل مجيء الشرطة. المثير في الأمر أن الرجل الغريب ترك في المطبخ فنجان قهوة ونقودا معدنية ومحفظة وثائق.

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وقال صاحب الدار لرجال الشرطة في وصفه للص، طوله حوالي 180 سنتمترا ووزنه حوالي 100 كيلوغرام.

ووفقا لرأي الشرطة، لا يشكل الرجل الغريب أي خطورة على المحيطين، وسوف يبحثون عنه بمساعدة الوثائق التي تركها في المطبخ بعد صدور أمر بإلقاء القبض عليه.

المصدر: لينتا. رو

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