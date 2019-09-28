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"رسالة من العالم الآخر"!

متفرقات

pexels.com
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تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا قصة فتاة تعرضت لموقف غريب عند تلقيها رسائل نصية من هاتف أخيها الذي توفي منذ أشهر.

وقالت الفتاة التي تحمل اسم ruthless0903 المستعار على منصة Reddit للتواصل الاجتماعي إنها بعد وفاة أخيها لم تكفّ عن الاشتياق له، واستمرت في إرسال الرسائل إلى رقم الهاتف الذي كان يخصه، إلى أن تفاجأت في أحد الأيام برسائل وردتها من الرقم المذكور.

reddit.com

وتبين للفتاة أن الرسائل التي وردتها لم تكن من "العالم الآخر"، بل من شخص آخر حصل على الرقم بعد مدة من وفاة أخيها.

reddit.com

وتواصلت الفتاة مع الشخص المذكور واعتذرت عن إزعاجها له وشرحت له قصتها، فأبدى هو الآخر تعاطفه معها وحزنه، وأكد لها أنه متفهم وضعها وجاهز للاستماع إليها أو استقبال رسائلها في أي وقت.

المصدر: فيستي

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