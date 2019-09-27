روسي من سيبيريا فاز بمسابقة أفضل حلاق في العالم

فاز الروسي من مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا، ألكسندر سمولكين، بفئتين في المسابقة العالمية لفن الحلاقة Hairworld 2019.

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عمل ألكسندر منذ 19 عاما طباخا عاديا، ثم قرر تغيير مهنته وبدأ يزاول مهنة العناية بالأظافر وفاز 3 مرات ببطولة العالم و5 مرات ببطولة أوروبا حيث اضطر إلى عمل الماكياج والتسريحات.

ثم انتقل إلى فن الحلاقة وتأهل للمشاركة بمسابقتين في مدينة ومقاطعة نوفوسيبيرسك، ثم فاز ببطولة روسيا وأصبح بطلا مطلقا للبلاد في فن الحلاقة وتأهل لبطولة العالم في باريس حيث فاز بفيئتي تسريحة الزفاف وتسريحة الاحتفال.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس