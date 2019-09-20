تعلّق فتاة روسية بهاتفها أفقدتها حياتها!

ضجّت مواقع وصفحات الإنترنت الروسية مؤخرا بقصة شابة لقيت حتفها بسبب ولعها الزائد بهاتفها الذكي.

وتبعا للمواقع فإن يفغينيا شولياتفا، التي كانت تبلغ من العمر 26 عاما وتقيم في مدينة كيروف الروسية لقيت مصرعها إثر تعرضها لصعقة كهربائية في حمام منزلها.

وتشير التحقيقات إلى أن الفتاة تعرضت للصعق نتيجة استعمالها هاتفها الذكي الموصول بالكهرباء عبر الشاحن أثناء الاستحمام.

ومن جانبهم أكد ذوو الفتاة أن حياة يفغينيا كانت مفعمة بالمرح وحب تصوير الحيوانات والأطفال، لذا كانت تصطحب هاتفها أينما ذهبت، وتحمّل من خلاله صورها على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات روسية