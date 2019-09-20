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تعلّق فتاة روسية بهاتفها أفقدتها حياتها!

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تعلّق فتاة روسية بهاتفها أفقدتها حياتها!
pexels.com
صورة أرشيفية
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ضجّت مواقع وصفحات الإنترنت الروسية مؤخرا بقصة شابة لقيت حتفها بسبب ولعها الزائد بهاتفها الذكي.

وتبعا للمواقع فإن يفغينيا شولياتفا، التي كانت تبلغ من العمر 26 عاما وتقيم في مدينة كيروف الروسية لقيت مصرعها إثر تعرضها لصعقة كهربائية في حمام منزلها.

تعلّق فتاة روسية بهاتفها أفقدتها حياتها!
facebook

وتشير التحقيقات إلى أن الفتاة تعرضت للصعق نتيجة استعمالها هاتفها الذكي الموصول بالكهرباء عبر الشاحن أثناء الاستحمام.

تعلّق فتاة روسية بهاتفها أفقدتها حياتها!
facebook

ومن جانبهم أكد ذوو الفتاة أن حياة يفغينيا كانت مفعمة بالمرح وحب تصوير الحيوانات والأطفال، لذا كانت تصطحب هاتفها أينما ذهبت، وتحمّل من خلاله صورها على شبكات التواصل الاجتماعي.

تعلّق فتاة روسية بهاتفها أفقدتها حياتها!
facebook

المصدر: وكالات روسية

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