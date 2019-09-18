شاحنة مرت تحت "جسر الغباء" و"رفعت اللعنة"

مرت شاحنة صغيرة تحت "جسر الغباء" الشهير في شارع صوفيسكايا ببطرسبورغ، ولم تتعرض لأي أضرار أثناء مرورها تحت "الجسر الملعون".

ويلاحظ من الشريط عدم وجود أي فراغ أو مسافة تقريبا بين أسفل الجسر وسطح الشاحنة.

وأثار الشريط سرورا كبيرا في نفوس المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم يقول، إن الشاحنة تمكنت أخيرا من "رفع لعنات" الجسر. وقال مستخدم ثان: "وفعلتها أخيرا هذه الشاحنة".

وأشار ثالث إلى أن الشاحنة من نوع "غازيل" بارتفاع يناسب علو الجسر، ولكن، هناك أنواع منها بارتفاع 3.2 متر وهي حتما لن تتمكن من المرور بسلام من تحته.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، ألحق الجسر الذي يطلق عليه السكان "جسر الغباء"، ضررا بأكثر من 200 شاحنة. وقبيل المرور تحت الجسر، توجد علامة تحذير تقول: "شاحنة غازيل، لن تمر"، ويشار إلى حد الارتفاع الأقصى الممكن للمركبة (2.7 متر).

المصدر: لينتا رو