سرقة "مرحاض ذهبي" قيمته مليون جنيه إسترليني من قصر تشرشل

تبحث الشرطة البريطانية عن مرحاض ذهبي، سرقه لصوص من قصر بلاينهايم، حيث ولد الزعيم البريطاني الراحل وينستون تشرشل.

وتبلغ قيمة المرحاض المصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراط، مليون جنيه إسترليني(حوالي 1.250 مليون دولار).

وكان بإمكان أي شخص، أن يحجز موعدا لاستخدام المرحاض، الموجود بالقرب من الغرفة التي ولد فيها تشرتشل، لمدة ثلاث دقائق.

£1mn golden toilet has been stolen from the birthplace of Winston Churchill https://t.co/JAqN09w3DApic.twitter.com/IBTMKf74Us — RT (@RT_com) September 14, 2019

والمرحاض من عمل الفنان التشكيلي الإيطالي موريزيو كاتيلان، وتم تركيبه قبل يومين فقط في القصر بعد عرضه في متحف "غوغنهايم" بنيويورك.

Golden, Going Gone. 18-Karat Gold Toilet Is Stolen. https://t.co/92P3WbSK8gpic.twitter.com/u2skRnPf6x — New York Times World (@nytimesworld) September 14, 2019

وأعلنت الشرطة أن سرقة المرحاض جرت في وقت مبكر من السبت. ولأنه كان متصلا بنظام الصرف الصحي في القصر، فقد أدى نزعه من مكانه، غلى ضرر كبير بالمبنى الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وترى الشرطة، أن عملية السرقة جرت من قبل مجموعة من الأشخاص، تسللوا إلى القصر بسيارتين. وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 66 عاما، يشتبه بضلوعه في السرقة. لكن لم يتم العثور على المرحاض حتى الآن.

**IMPORTANT NOTICE**



Due to an unforeseen incident at the Palace we are closed until lunchtime, the Park will remain open.



Apologies for any inconvenience. — Blenheim Palace (@BlenheimPalace) 14 сентября 2019 г.

أكد القصر، في تغريدة على "تويتر"، واقعة اختفاء المرحاض، وأشار إلى أنه سيتم إغلاق القصر على الأقل حتى نهاية اليوم بسبب الواقعة.

المصدر: وكالات