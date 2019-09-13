لمجرد الضحك .. توزيع جوائز " إيغ نوبل " في الولايات المتحدة

جرى في الولايات المتحدة الحفل التاسع والعشرون لتوزيع جوائز "إيغ نوبل" التي تمنح للدراسات العلمية الأكثر بلاهة في مجالات علمية مختلفة.

ومن بين الذين حصلوا على هذه الجائزة، علماء ابتكروا ماكنة لتغيير حفاضات الأطفال، وعلماء أثبتوا أن طريقة معينة لتدريب الحيوانات يمكن أن تساعد على إعداد الأطباء. وفقا لمنظمي الحفل.

تقدم هذه الجائزة مجلة Annals of Improbable Research عن الدراسات العلمية التي "في البداية تجعلنا نضحك ومن ثم نفكر". وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات التي تحوز الجائزة تبدو للوهلة الأولى عديمة الجدوى أو حتى سخيفة، إلا أن غالبيتها ذات قيمة علمية.

حصل ثلاثة علماء هذه السنة على الجائزة لاكتشافهم أن تكنولوجيا تدريب الحيوانات باستخدام أصوات مشجعة تصدرها آلة-طريقة التدريب الفعال- مناسبة جدا لتدريب الجراحين.

كما حصل علماء من هولندا وتركيا على الجائزة لتحديدهم أي النقود أشد قذارة في العالم، حيث أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تبقى فترة أطول على الأوراق النقدية الرومانية، في حين لم يلاحظ هذا على الدولارات الأمريكية والكندية والروبية الهندية. والسبب أن رومانيا تستخدم بوليمير لمنع تزوير عملتها والحفاظ عليها من الاهتراء السريع.

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أما العالم الإيراني إيمان فرحبخش فقد حصل على الجائزة في مجال التكنولوجيا لابتكاره آلة لتغيير حفاضات الأطفال، وفعلا حصل على براءة اختراع من الولايات المتحدة. بينما الجائزة في مجال الكيمياء كانت من نصيب عالم ياباني عن بحث حول كمية اللعاب التي يفرزها طفل عمره خمس سنوات في اليوم. وحصل فريتز ستراك من ألمانيا على الجائزة لأنه أثبت أولا أن مص الإصبع يجعل الطفل يشعر بالسعادة ومن ثم أثبت العكس. وهناك من دعم النظرية التي تقول إن تناول البيتزا يساعد على تجنب الأمراض أو حتى الموت، ولكن بشرط أن تكون قد أنتجت وأكلت في إيطاليا. وحصل آخر على الجائزة عن دراسة قديمة عمرها 12 سنة عن الفرق في درجات الحرارة بين فخذي سعاة البريد الفرنسيين بملابسهم والعراة.

أما في مجال السلام، فقد حصل على الجائزة علماء من دول مختلفة، عن تصميم مقياس لمستوى الشعور بالراحة عند الحكة.

هذا وقد قام بتوزيع هذه الجوائز أربعة علماء سبق أن حازوا جائزة نوبل في مجالات مختلفة. كما يحصل الفائز على صك بمبلغ 10 ترليونات دولار موزمبيقي من فترة التضخم المفرط في البلد.

المصدر: نوفوستي