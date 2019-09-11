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طيور تجبر طائرة "بوينغ 737" على الهبوط الاضطراري (فيديو)

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طيور تجبر طائرة
Gettyimages.ru Aitor Diago
طيور تجبر طائرة "بوينغ 737" على الهبوط الاضطراري
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شهدت رحلة جوية داخلية في كندا حادثة مروعة باصطدام سرب من طيور الإوز بأحد محركات الطائرة بعد وقت قصير من الإقلاع، يوم الثلاثاء 10 سبتمبر.

واضطر كابتن الطائرة (طراز بوينغ 737) التابعة لشركة الخطوط الجوية Swoop، المتجهة من أبوتسفورد إلى إدمونتون، لإعلان حالة الطوارئ والهبوط الاضطراري في أبوتسفورد.

وفي الوقت نفسه، شهد الركاب مشهدا مرعبا مع انطلاق كرات نارية حول جناح الطائرة، حيث تمكّن أحد المسافرين من تصوير لقطات للحادثة المخيفة.

وقال متحدث باسم Swoop، إن الطائرة تخضع لإصلاحات ومن المتوقع أن تعود إلى الخدمة. وتعد السلامة أولوية بالنسبة لنا، وستظل دائما في طليعة عملية صنع القرار، نعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا الأعزاء.

المصدر: RT

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