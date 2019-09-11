طيور تجبر طائرة "بوينغ 737" على الهبوط الاضطراري (فيديو)

شهدت رحلة جوية داخلية في كندا حادثة مروعة باصطدام سرب من طيور الإوز بأحد محركات الطائرة بعد وقت قصير من الإقلاع، يوم الثلاثاء 10 سبتمبر.

واضطر كابتن الطائرة (طراز بوينغ 737) التابعة لشركة الخطوط الجوية Swoop، المتجهة من أبوتسفورد إلى إدمونتون، لإعلان حالة الطوارئ والهبوط الاضطراري في أبوتسفورد.

“I started seeing flames coming out of the right engine.” Passengers describe the terrifying moments before the plane they were on made an emergency landing in #Abbotsford. https://t.co/VCYOvhiuAhpic.twitter.com/hxto3cY2Rg — Allison Hurst (@AllisonM_Hurst) September 11, 2019

وفي الوقت نفسه، شهد الركاب مشهدا مرعبا مع انطلاق كرات نارية حول جناح الطائرة، حيث تمكّن أحد المسافرين من تصوير لقطات للحادثة المخيفة.

Saw it land safely pic.twitter.com/XqC5Mtcx0v — Lovella Schellenberg (@LovellaSchelle8) September 10, 2019

وقال متحدث باسم Swoop، إن الطائرة تخضع لإصلاحات ومن المتوقع أن تعود إلى الخدمة. وتعد السلامة أولوية بالنسبة لنا، وستظل دائما في طليعة عملية صنع القرار، نعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا الأعزاء.

المصدر: RT