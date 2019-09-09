 
مباشر

مرصد بحري ألماني يختفي من قاع بحر البلطيق

متفرقات

مرصد بحري ألماني يختفي من قاع بحر البلطيق
Globallookpress Jens Büttner
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdlq

أعلن موقع مركز هيلمهولتز لبحوث المحيطات GEOMAR، أن المرصد الألماني البحري الذي كان يستخدم في جمع المعلومات العلمية قد اختفى من قاع بحر البلطيق.

وكان هذا المرصد الذي بلغت قيمته 300 ألف يورو، قد ثبت في قاع بحر البلطيق في ديسمبر عام 2016 في منطقة محرمة لملاحة السفن على مقربة من السواحل الألمانية.

اكتشف اختفاء المرصد يوم 21 أغسطس الماضي، بعد انقطاع الاتصال به. بعد ذلك أرسل إلى المنطقة غواصون اكتشفوا اختفاء المرصد وقطع "كبل" الاتصالات الذي ترسل عبره المعلومات.

إقرأ المزيد
انتشار
انتشار "دوامات غامضة" في بحر البلطيق يمكنها "ابتلاع" مانهاتن!

مع هذا استبعد الخبراء أن تكون التيارات المائية أو الحيوانات البحرية قد حملته، لأن إحدى وحدتي المرصد تزن 520 والثانية 220 كيلوغراما.

هذا وقد بدأت الشرطة المحلية التحقيق في هذا الحادث.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

على ظهر فرس.. رحالة سوري يقطع المسافة من دمشق لموسكو في 8 أشهر