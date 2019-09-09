مرصد بحري ألماني يختفي من قاع بحر البلطيق

أعلن موقع مركز هيلمهولتز لبحوث المحيطات GEOMAR، أن المرصد الألماني البحري الذي كان يستخدم في جمع المعلومات العلمية قد اختفى من قاع بحر البلطيق.

وكان هذا المرصد الذي بلغت قيمته 300 ألف يورو، قد ثبت في قاع بحر البلطيق في ديسمبر عام 2016 في منطقة محرمة لملاحة السفن على مقربة من السواحل الألمانية.

اكتشف اختفاء المرصد يوم 21 أغسطس الماضي، بعد انقطاع الاتصال به. بعد ذلك أرسل إلى المنطقة غواصون اكتشفوا اختفاء المرصد وقطع "كبل" الاتصالات الذي ترسل عبره المعلومات.

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مع هذا استبعد الخبراء أن تكون التيارات المائية أو الحيوانات البحرية قد حملته، لأن إحدى وحدتي المرصد تزن 520 والثانية 220 كيلوغراما.

هذا وقد بدأت الشرطة المحلية التحقيق في هذا الحادث.

المصدر: نوفوستي