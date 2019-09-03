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متقاعدة بريطانية تعثر على خاتم شكسبير

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متقاعدة بريطانية تعثر على خاتم شكسبير
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متقاعدة وخاتم شكسبير
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يمكن أن تحصل المتقاعدة البريطانية، سيو كلفرت،البالغة من العمر 66 عاما على مبلغ باهظ وذلك بعد أن عثرت على خاتم نادر.

جرت العادة أن تأخذ المتقاعدة معها جهازا لكشف المعادن كل يوم تقوم فيه بالنزهة على أمل العثور على كنز من النقود أو تحفة ما.

واختارت، سيو كلفرت، ذات يوم غابة بالقرب من مسرح شكسبير الملكي.

ومن المعتقد أن قطعة الأرض هذه كانت منذ 500 عام ملكية للكاتب والشاعر الشهير وليام شكسبير. وسمعت المتقاعدة إشارة واردة من كاشف المعادن تنبهها عن اكتشاف شيء ما. ولفت انتباهها خاتم صغير ظنت أنه زينة أو ألعوبة بسيطة للأطفال، ثم لاحظت عبارة محفورة على الخاتم باللغة الإنجليزية وهي Truth Betrayes Not، ما يعني "الحقيقة لا تخون".

وأطلعت، سيو كلفرت، الخبراء على ما اكتشفته، فاتضح أنها حظيت بتحفة حقيقة. وقال الخبراء إن ويليام شكسبير كان يمكن أن يرتدي تلك الحلية. وأرسلت المتقاعدة الخاتم إلى المتحف، وفي حال تأكيد حقيقته يمكن أن تبيعه في المزاد العلني وتكسب ثروة هائلة.

المصدر: نوفوستي

 

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