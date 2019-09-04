ديك ينقر مسنة ويجهز عليها!

نزفت سيدة أسترالية (76 عاما) حتى الموت، إثر نقر ديك لها في مزرعتها الريفية، وذلك بينما كانت تجمع البيض من داخل قن الدجاج.

وهاجم الديك السيدة فجأة وقام بنقرها من أسفل ساقها اليسرى، بينما كانت تجمع البيض، ما أسفر عن وقوعها أرضا ونزيفها حتى الموت، وذلك حسبما أدلى به الأطباء الشرعيون.

وكان الطبيبان، روجر بيارد وجوديث فونكزيك، قد نشرا نتائج دراسة حادثة وفاة السيدة المسنة، في مجلة "علوم الطب الشرعي والطب وعلم الأمراض"، حيث عثروا على تمزقات في ساقها، ناهيك عن انتشار الدم الجاف على الساق المصابة.

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وأكد الأطباء أن السيدة المتوفاة كانت تعاني من الدوالي وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، حيث ساهمت هذه الأمراض مجتمعة في نزيفها حتى الموت، خاصة أن الديك قد نقرها من الوريد.

ختم الطبيبان دراستهما بالتنويه إلى أنه حتى الحيوانات الأليفة قد تكون قادرة على التسبب بإصابات قاتلة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض محددة، كالدوالي مثلا.

المصدر: Newshub