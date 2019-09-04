 
مباشر

ديك ينقر مسنة ويجهز عليها!

متفرقات

ديك ينقر مسنة ويجهز عليها!
You-Tube: YANG Edwin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcon

نزفت سيدة أسترالية (76 عاما) حتى الموت، إثر نقر ديك لها في مزرعتها الريفية، وذلك بينما كانت تجمع البيض من داخل قن الدجاج. 

وهاجم الديك السيدة فجأة وقام بنقرها من أسفل ساقها اليسرى، بينما كانت تجمع البيض، ما أسفر عن وقوعها أرضا ونزيفها حتى الموت، وذلك حسبما أدلى به الأطباء الشرعيون.

وكان الطبيبان، روجر بيارد وجوديث فونكزيك، قد نشرا نتائج دراسة حادثة وفاة السيدة المسنة، في مجلة "علوم الطب الشرعي والطب وعلم الأمراض"، حيث عثروا على تمزقات في ساقها، ناهيك عن انتشار الدم الجاف على الساق المصابة.

إقرأ المزيد
أمريكي يصطاد مفترس الحيوانات المحلية
أمريكي يصطاد مفترس الحيوانات المحلية

وأكد الأطباء أن السيدة المتوفاة كانت تعاني من الدوالي وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، حيث ساهمت هذه الأمراض مجتمعة في نزيفها حتى الموت، خاصة أن الديك قد نقرها من الوريد.

ختم الطبيبان دراستهما بالتنويه إلى أنه حتى الحيوانات الأليفة قد تكون قادرة على التسبب بإصابات قاتلة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض محددة، كالدوالي مثلا.

المصدر: Newshub

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شواطئ خاصة بالنساء.. مطلب من إعلامية سعودية يثير الجدل