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أمريكي يصطاد مفترس الحيوانات المحلية

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أمريكي يصطاد مفترس الحيوانات المحلية
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الثعبان الذي تم اصطياده في فلوريدا
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تم بولاية فلوريدا الأمريكية اصطياد ثعبان من نوع "أصلة بورمية"، طوله 5.4 متر، وهو ثاني ثعبان يتم اصطياده في ولاية فلوريدا بهذا الحجم.

تمكن عضو لجنة حماية الأسماك والحياة البرية بولاية فلوريدا، كيفين ريتش،  من اصطياد ثعبان كبير يعتبر من حيث الطول ثاني أطول ثعبان يتم اصطياده في الولاية.

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هذا النوع من الثعابين "الأصلة البورمية" ظهر في ولاية فلوريدا منذ 30 سنة. طولها التقليدي هو 3.7 متر. تكاثرت هذه الثعابين في منطقة إيفرغليدز التي تحتل الربع الجنوبي من شبه الجزيرة، وبدأوا بالتهام الحيوانات البرية المحلية. ولكن لم تسجل أي حالة عن مهاجمتهم للبشر.

وقد نظمت سلطات الولاية منافسات لاصطياد هذه الثعابين بهدف تقليص عددها، وتم بنتيجتها القضاء في عام 2019 على 1859 ثعبانا.

المصدر: لينتا. رو

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