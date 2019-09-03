الطيار الهندي الشهير يحلق شاربيه (صور)

أقدم الطيار الهندي الشهير، أبيناندان فارتامان، على حلاقة شاربيه المميزين، حيث بدا ذلك واضحا عندما ظهر في تقرير إعلامي، وثق عودته إلى قيادة طائرة "ميغ-21".

وغدا فارتامان بطلا قوميا في الهند إثر المعارك الجوية التي اندلعت في فبراير الماضي، مع باكستان، حيث قيل أنه تمكن من إسقاط مقاتلة معادية من طراز F-16، أمريكية الصنع.

وكان الجيش الباكستاني قد ألقى القبض على الطيار فارتامان، إثر استهداف طائرته الحربية أثناء المعارك الجوية، في حين أفرجت عنه إسلام آباد لاحقا، كبادرة للسلام.

ولعل أكثر ما علق في ذاكرة المعجبين بالطيار، هو شاربه المميز، الذي أصبح صرعة للحلاقة في عموم الهند، إلا أن فارتامان قد أقدم على إزالته مؤخرا.

Commander AV can fly any Air Craft due to his tremendous courage and confidence.



But he should not have truncated his distinct and symbolic Moustache. Hope, he restores it in due course, unless he has any compelling reason.



Moustache or no Moustache, he will ever be our Hero. https://t.co/YnCNWjSWyM — CA Chandravijay Shah (@cvijayshah) 2 сентября 2019 г.

المصدر: RT