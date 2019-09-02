نشر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ صورتين لشخصين يشبهانه إلى حد كبير، ما دفع إلى انطلاق موجة كبيرة من التفاعل معهما.

جاء ذلك على الصفحة الرسمية لرئيس هيئة الترفيه، حيث كانت الصورة الأولى لشخص يرتدي زيا سعوديا، وعلق آل الشيخ على الصورة بقوله "تركي لا يا شيخ"، وأما الصورة الثانية فكانت للفنان المصري، حسام حسني، وعلق عليها آل الشيخ "ملعوبة"، بينما كتب على الصورة "حسام حسني آل الشيخ".

المصدر: فيسبوك