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أسد "مسجون" يمزق صاحبه!

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أسد
pexels.com-Flickr
صورة أرشيفية
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لقي مالك محمية صيد طبيعية، في جنوب إفريقيا، حتفه إثر هجوم شرس لأسد كان يحتجزه لديه لعرضه على السياح.

وذكر موقع CNN، أن الأسد المفترس انقض على مالك محمية الصيد، ليون فان بيلون البالغ من العمر 70 عاما، عندما كان يصلح سياج قفصه.

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وهرع الجيران لإنقاذ بيلون من فكي الأسد، لكنهم فشلوا في ذلك ومات الرجل متأثرا بجراحه.

ويمتلك بيلون محمية صيد خاصة بالقرب من مدينة كولينان بجنوب إفريقيا يزورها السياح لمشاهدة الأسود وطريقة إطعامها.

وكان الضحية يمتلك 3 أسود في المحمية: "رامبو" و"كاثؤين" و"ناكيتا"، وقد قتلت جميعها بعد وفاة مالكها.

المصدر: CNN

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